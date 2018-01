Meirelles: ‘Lula me pediu para ficar até fim de 2010’

Quem imagina que terá como saber antes de março, com algum grau de certeza, qual o destino político de Henrique Meirelles, se engana. É muito mais fácil adivinhar a trajetória da taxa de juros, que certamente vai subir no ano que vem.

Diferentemente do que acontece com as expectativas de mercado, administradas por meio de sinais emitidos nos comunicados oficiais do BC, Meirelles – virginiano da gema – se programou para não dar dicas claras sobre seu futuro. Sua agenda diária, hoje, é de candidato. Mas suas palavras se restringem às do presidente do BC.

Esta, ao menos, foi a impressão que deixou anteontem à noite entre os convidados de Betty e Marcos Arbaitman. O presidente do BC – agora peemedebista de carteirinha -chegou ao jantar em sua homenagem, em São Paulo, com meia hora de atraso. Veio diretamente da sua conversa com Lula.

Pouco depois, introduzido por Arbaitman, Meirelles brincou com o anfitrião – “Ele é político, eu não…” – e fez rápido discurso, destacando o Brasil como a nova estrela do mundo. Enfatizou que o País vai sair da crise mais forte do que entrou. E comparou a preparação antecipada da economia para crises com os cuidados que se deve ter com um paciente com predisposição a um ataque cardíaco. “Não basta só o diagnóstico, tem que haver prevenção, hospital preparado, monitoramento de possibilidades”, dissertou. Microfone na mão, diante de uma platéia de mais de 100 pessoas, fez, no entanto, uma advertência: o Brasil precisa preservar sua política monetária e fiscal evitando “soluções fáceis”. Dirigentes de bancos foram minoria no jantar. Entre eles, Luiz Trabuco, Márcio Cypriano, José Safra, Manuel Tavares, Geraldo Carbone e José Olympio Pereira.

Em conversa depois, com a coluna, revelou que Lula tocou em dois pontos: economia e política. “Acredito que o Brasil, entre os três grupos que hoje integram o planeta, está no que tem uma economia consolidada, crescendo, tendo como companhia China, Índia e Coreia.” As outras categorias? “Existem os que estão vendo o fundo do poço logo à frente e se preparando para sair e os que já começaram a crescer.”

Eventual candidatura a partir de março e a possibilidade de deixar o BC? “Lula me pediu para ficar até dezembro de 2010.” O que o senhor respondeu? Meirelles desconversou mas sabe-se que ele vai avaliar, com o presidente, a sua posição até dezembro deste ano.

O fato é que a especulação correu solta noite adentro. Meirelles sairá candidato ao Senado? Ou será vice de Dilma com a promessa – no caso de a candidata de Lula não emplacar – de vaga garantida no Banco Mundial? Enfim, entre os convidados, uma só certeza: candidato a governador de Goiás, Meirelles não será.

Banqueiros e empresários presentes acreditam que, teoricamente, ele tem condições de manter a presidência do BC e de estar filiado a um partido, no caso, o PMDB. Na prática, admitem que ele não terá como evitar ruídos e especulações no mercado financeiro.

Unanimidade mesmo é que, assim que ele optar pela política, deve deixar o cargo. Mas como deixar o cargo com três diretores do BC querendo sair também?