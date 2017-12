MINISTRO HENRIQUE MEIRELLES. FOTO ESTADÃO.COM

O Grupo ABC, comandado por Nizan Guanaes e Guga Valente, reúne nesta terça-feira as lideranças do mercado publicitário brasileiro em palestra-jantar com Henrique Meirelles.

O ministro da Fazenda fará uma ampla avaliação dos desafios atuais e das perspectivas econômicas do País para 2018.