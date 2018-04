São Paulo está comemorando o resultado das parcerias na área de saúde, como a montada com o Albert Eistein em M’Boi Mirim.

No entanto, desde março espera o devido aporte da União de R$ 1,5 milhão por mês, conforme ditam as regras legais do sistema.

