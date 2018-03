Meio sem mensagem

Scott Goodstein, chefe de mídias móveis da campanha de Barack Obama, deu uma aula durante reunião fechada, quinta, para a diretoria do Bradesco, com Luiz Trabuco à frente.

Pelo que se apurou, o consultor acha que o erro de alguns candidatos – e que empresas devem evitar – foi utilizar meios móveis para mensagens tradicionais.

“As pessoas querem veracidade”, enfatizou. “O foco do marketing é o estilo de vida. Que por sua vez, depende do momento, do produto e do comportamento do grupo que se quer atingir”.