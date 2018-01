Meio século de história

Janaína Rueda – chef badalada do Bar da Dona Onça e Casa do Porco (ao lado do marido, Jefferson) – tem percorrido, nos últimos anos, os restaurantes mais antigos de São Paulo. Motivo? Descobrir a história dos 50 melhores restaurantes com mais de 50 anos na cidade. Para a tarefa, ela contou com a ajuda do amigo Rafael Tonon. A dupla – que começou a frequentar esses locais em busca de boas conversas e bons pratos – procurou a editora Melhoramentos que transformou todo o material em um livro que deve sair no começo do ano que vem. “Nossa ideia é recontar a história da gastronomia de SP por meio da história desses restaurantes”, explica Rafael. “Muitos pratos típicos que foram extintos dos restaurantes ainda existem nesses lugares”, revela.

