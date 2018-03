Aécio Neves não terá o palanque badalado que esperava para abrir o Ano da França no Brasil, dia 21, em Ouro Preto. Nicolas Sarkozy avisou que não vem, apesar de ter recebido Lula na abertura do Ano do Brasil na França, em 2008.

Vai mandar Christine Albanel, sua ministra da Cultura e Comunicação.

