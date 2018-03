A convite do Greenpeace, Alice Braga passou alguns dias no Amazonas. Motivo? Conhecer as reivindicações do povo Munduruku, contra a construção da usina Hidrelétrica de São Luiz do Tapajós.

A protagonista da série americana Queen Of The South – desembarcou em SP cheia de pinturas pelo corpo feitas como forma de protesto pelos indígenas.