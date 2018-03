No Palácio do Planalto, a torcida é para que a opção do Copom hoje seja por uma redução da taxa de juros de 1,5 ponto porcentual, mas os mercados acreditavam ontem em algo menor.

Veja também:

Embaixatriz americana Barbara Sobel capitaneia jantar no Grand Hyatt

Sociedade de Cultura Artística promove abertura de temporada com Phillippe Herreweghe, da Orchestre Des Champs-Elysées

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte