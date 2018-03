Medo no ar

O Hospital Albert Einstein está repetindo o método da época da gripe aviária: fez ontem treinamento com as equipes do pronto-socorro contra a gripe suína.

Além de editar boletins informativos sobre o vírus para seu corpo clínico.

