Medo e delírio

A reviravolta no cenário político levou integrantes do mercado financeiro e empresários de peso a assistirem ao debate in loco. Estavam na plateia Carlos Jereissati, do Grupo Jereissati, Joesley Batista, da J&F, José Berenguer, do J.P. Morgan, Paulo Leme, do Goldman Sachs, MarceloKayath, do Credit Suisse, Otavio Castello Branco, do Pátria Investimentos, Ricardo Diniz, do Bank of America Merrill Lynch, bem como Naji Nahas.

E se a turma da iniciativa privada, algo tensa, ouviu com atenção redobrada as palavras dos três principais candidatos ao Planalto, acabou se divertindo como “debate” entre Eduardo Jorge, do PV, e Levy Fidelix, do PRTB, sobre o mercado financeiro e a autonomia do BC.