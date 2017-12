Médio prazo

Alexandre Tombini, do BC, aceitou convite do Banco Central Europeu para discutir o futuro da arquitetura financeira e monetária internacional ao lado de Janet Yellen, do Fed, de Mark Carney, da Inglaterra, e obviamente de Mario Draghi– o dono da festa.

Ainda bem que o encontro anual só acontece em junho, em Sintra, Portugal. Até lá, espera-se que o mercado brasileiro esteja mais equilibrado.

O evento é conhecido como “European Jackson Hole”, em referência ao tradicional encontro montado pelo FED no Colorado.