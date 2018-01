Impostômetro bate hoje em R$ 1,5 trilhão arrecadados no ano

Governo na penúria, e o impostômetro da Associação Comercial chega hoje a R$ 1,5 trilhão arrecadado no ano. Exatos 22 dias mais cedo do que no ano passado, quando esse valor só foi completado no dia 6 de outubro.

Para Alencar Burti, presidente da ACSP, a inflação tem caído, mas ainda é alta. “E também contribuíram a elevação de algumas alíquotas e a recuperação ― mesmo que lenta ― de setores da economia”.

Mas se for levado em conta o enfraquecimento recente de alguns setores econômicos, “o peso da tributação é ainda mais forte para empresas e contribuintes”, diz ele.