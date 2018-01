O Pinheiro Neto, liderado pelo sócio Rodrigo Persone, completa 10 anos de compensação das emissões de gases de efeito estufa. E registra o plantio de 78 mil árvores – o equivalente a 376 piscinas olímpicas.

Fato devidamente registrado no relatório social a ser lançado amanhã em evento com participação do Instituto de Reintegração do Refugiado.