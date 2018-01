Mecenato

A aguardada exposição Steve Jobs 1955-2011 vai abrir no MIS em junho e mostrará cerca de 30 itens pessoais do empresário.

O Bradesco, um dos principais responsáveis pela iniciativa, também patrocina a mostra de Anita Malfatti que começa, hoje, no MAM.

Minhoca

Frequentadores do Minhocão aos fins de semana estão reclamando do aumento de furtos de celulares e bicicletas no local.

Estudam pedir à Prefeitura que seja instalado ali um posto policial móvel.

Minhoca 2

Marcio Kogan acredita que o Parque Minhocão não precisa de um “projeto”. O arquiteto deu uma declaração em vídeo, postada no Facebook, afirmando que o parque “deveria ser uma ocupação. É deixar como está, as pessoas dando uso para ele”.

Política à parte

E Donald Trump fez pausa em seus decretos para parabenizar via Twitter, anteontem, Tom Brady pela vitória no Super Bowl. Que ultimamente tem se esquivado de concordar com o amigo de longa data.