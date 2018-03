Otávio Mesquita acaba de abrir a Mesquita Marketing e Mídia. Além de produzir o seu Okay Pessoal!!!, no SBT, já nasce com contrato para dois programas para o canal History Channel.

