Me, myself and Scott

Capriche que Scott Schuman está na área. O fotógrafo, criador do The Sartorialist, famoso blog especializado em moda rua, chega a São Paulo terça-feira e monta QG no Shopping Cidade Jardim. Missão? Clicar clientes nos corredores para a campanha publicitária. Em conversa com a coluna, disse acreditar que as brasileiras, além de lindas, não têm medo de mostrar sua sensualidade.

Como você aborda pessoas nas ruas?

Cada foto é diferente, mas as pessoas reagem muito bem. Parece incrível, mas nunca levei um não. Por muita gente já conhecer o site, na maioria das vezes ficam honradas com o convite.

Qual cidade dita moda de rua?

As de estilo livre e pontos de criação de moda, como Paris. Mas o estilo pode estar em qualquer lugar: no Tibete, em Nova York , em gente do campo. O importante é estar aberto para influências e inspirações diferentes.

Gostaria de esbarrar em alguém especial?

Ninguém. Para mim, a grande graça é o elemento surpresa.

Você também se veste para ser fotografado?

Não exatamente. Mas estou muito satisfeito com meu estilo, que demorei muito para construir.

Veja também:

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte