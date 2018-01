Celso Jatene acha que é só para queimar a notícia que corre, na Câmara, de que ele pode acabar virando prefeito.

O que ocorreria se o TRE confirmasse as cassações de Kassab, da vice Alda, do presidente da Câmara e do primeiro vice-presidente. Jatene é o seguinte na fila – e sem nenhum processo.