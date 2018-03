Preparado para ficar pouco, Toquinho quase não conseguiu sair do palco do HSBC onde Diana Krall se apresentou, quarta-feira.



Cantou, com a musa do jazz, as músicas Garota de Ipanema, Corcovado e… Esse seu Olhar, em que ela exibiu português fluente.

