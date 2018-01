Pesquisas do Ibope mostram que 80% dos brasileiros estão satisfeitos com a vida. Por que, então, 66% da população, segundo o mesmo Ibope, prega mudanças?

Segundo Carlos Augusto Montenegro, do instituto, a coisa não é tão simples como pode parecer. “Estamos incluindo, nas próximas pesquisas, a pergunta ‘Você quer mudança com quem está aí ou com outra pessoa?’ Aí saberemos melhor o que esse indicador quer dizer”, revela.