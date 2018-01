Há um segundo motivo para Cafu estar aborrecido com José Maria Marin– além do fato de o ex-jogador ter sido barrado no vestiário dos jogadores brasileiros, após a derrota de terça-feira, por ordem do presidente da CBF.

Segundo fonte próxima a Marin, o craque apresentou, este ano, amplo projeto para montar escolas de futebol ao redor do mundo com a marca CBF. Orçado em US$ 84 milhões, teria vigência até 2028. O ex-governador de São Paulo disse não.