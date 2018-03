Dados do Procon-SP a serem divulgados hoje deixam no escuro a imagem da Eletropaulo. As reclamações contra a empresa aumentaram 233% em um ano – 1.340, contra 574 em 2008. Nem metade delas foram atendidas em 2009.

Com o recorde, ela saltou do 9º para o 3º lugar no ranking das reclamações, num pódio geralmente habitado por empresas de telefonia.