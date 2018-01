Matilde Padilha lança novo projeto para seu estúdio de flores

Florista há mais de 20 anos, a argentina radicada no Brasil Matilde Padilha está com novo projeto em seu estúdio, o H&M Flowers. Depois de uma parada de dois anos, voltou à ativa no final do ano passado – mas em outro ritmo, dedicando-se à decoração de festas de grande porte. O QG dessa iniciativa – onde organiza atualmente dois eventos – é sua própria casa, num confortável terreno de 2.500 m². “É quase uma fazenda, tenho um jardim gigante”, diz a florista, “nem parece que estou na cidade de São Paulo”. Espaço mais que suficiente, também, para instalar os depósitos e manter salas com vasos de flor.

