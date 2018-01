Matéria pura

Alexandre Herchcovitch, Martha Medeiros e Paulo Borges se uniram em torno do … algodão.

O trio abraçou a campanha “Sou de Algodão”, da Abrapa – a ser lançada na quinta feira na SPFW – cuja ideia essencial é incentivar o uso da matéria-prima tanto na indústria quanto pelos consumidores. Enquanto Borges atua como diretor criativo da festa que vai lançar o movimento, Herchcovitch e Martha foram escolhidos como padrinhos da causa. “O Brasil está entre os quatro maiores produtores de algodão do mundo e fazemos isso com alta tecnologia. Valorizar e incentivar seu uso na moda brasileira faz todo o sentido”, explica Borges. Para a ocasião, foram criadas camisetas temáticas com frases que reforçam o tema da campanha.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.