Os três maiores partidos já têm estimativas de quantos candidatos a prefeito terão nas eleições no Estado de SP– existem 645 municípios. O mais ambicioso é o PSDB com pelo menos 320 aspirantes. Em seguida vem o PMDB, com 250 nomes como cabeça de chapa.

E, por último, o PT com possíveis 100 candidatos.

Matemática 2

E em quantas cidades preveem ganhar? Os tucanos veem reais chances em 200 municípios. Os peemedebistas, em 90. Já os petistas estimam pelo menos… 37.