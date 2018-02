Matemática é assim

Os que estão na expectativa da decisão final do STF sobre o tempo de TV do partido de Kassab– fato que impactaria diretamente na escolha do vice de Serra– não fizeram as contas.

O tempo do tucano na campanha pouco mudará. A maior parte dos integrantes do PSD é oriunda de partidos que fazem parte da coligação.

Então, o que muda? O equilíbrio das forças internas dos que apoiam Serra.

Matemática 2

Integrantes da equipe de Serra acreditam que o Supremo empurrará a decisão – provavelmente positiva – até agosto. Só para “sangrar” o prefeito.

Assim, a definição não valeria para este pleito, mas para o próximo, quando Kassab deverá se unir ao PT.