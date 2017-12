Alckmin anuncia hoje uma série de medidas para cortar gastos do governo. A mais política delas será a extinção de uma de suas 26 secretarias. Na segunda-feira, em longa reunião no Palácio dos Bandeirantes, o tucano levantou, com integrantes do governo, de onde sairia o corte de custos.

A intenção, com o corte, é bancar a redução da tarifa do metrô e a suspensão da alta do pedágio – evitando, assim, mexer em investimentos.