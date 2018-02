Matemática

Heitor Martins fez as contas e comemorou. Na noite de pré-estreia, passaram pela Bienal mais de 7,5 mil visitantes. Dos quais 27% eram estrangeiros. “São 1900 pessoas do exterior que vieram para ficar oito dias por aqui. Há também 1600 pessoas de outras cidades do Brasil, com tempo médio de estadia de quatro dias”, afirmou.

Na avaliação do presidente do evento bi-anual, esses “turistas” gastam uma média diária de R$1 mil em hospedagem, alimentação e transporte contabilizando uma receita de R$ 23 milhões para São Paulo. “Um beneficio quase equivalente ao custo da Bienal só na noite de inauguração”.