Depois do recente escândalo de corrupção – no qual atletas teriam recebido propina para manipular resultados – o mundo do tênis sofreu outro abalo, anteontem: o anúncio do doping de Maria Sharapova.

Alguns especialistas dizem que a investigação sobre essas práticas – ocorridas nas partidas de tênis dos últimos 10 anos – podem trazer à tona outros casos de doping e fazer com que mais tenistas venham público assumir o uso de substâncias proibidas.

Match point 2

Direto dos EUA, onde disputa o Masters 1000, Thomaz Bellucci – número 1 do Brasil e 33o.º do mundo – lamentou o anúncio da colega russa.

À coluna, o tenista afirmou: “É difícil dizer o que realmente aconteceu, se ela tomou a substância por necessidade ou para aume4ntar seu desempenho. Isso tem que ser bem apurado e tomada as providências”.

Para Belluci, Sharapova “é uma referência mundial… É uma pena isso acontecer, abrindo margem para o público duvidar da integridade do nosso esporte”.