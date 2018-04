Mata x gravata

Ao lado do índio brasileiro Almir Suruí, seminu, o príncipe Charles, em reunião anual do Google, ontem na Inglaterra, confessou publicamente o seu desconforto: “Me senti com roupa demais, talvez se tirasse a gravata…”

Almir, que é de Rondônia, foi contar como sua tribo se aliou à Google Earth para monitorar o desmatamento.

Veja também:

Filme Mulher Invisível tem pré estreia no Shopping Iguatemi

Exposição Fotografias de um Viajante, de Vitor Cruz, tem abertura no Palácio dos Bandeirantes

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte