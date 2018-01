Circula no STF: a única forma de o faixa preta de jiu-jítsu Luiz Fux atrasar a análise dos embargos infringentes é se houver… luta de MMA no meio do caminho. O ministro não perde uma. Está sempre na primeira fila.

