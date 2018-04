Massa e a corrida ‘dele’

Morando no hospital militar de Budapeste, sem acesso sequer à internet desde a internação de Felipe Massa, o médico Dino Altman, em conversa com a coluna ontem, relatou mais um dado a favor da recuperação do piloto: “Ao saber que Lewis Hamilton havia vencido a corrida e que Kimi Raikkonen chegou em segundo, Massa se irritou e me disse que essa corrida era… dele.”

Altman – que atende a Formula-1 no Brasil há 20 anos e conheceu Massa adolescente, quando ambos corriam de kart – está mais aliviado e otimista. Volta ao Brasil semana que vem, diretamente para Salvador – onde acompanhará na quinta uma prova de Stock Car.