O MASP lança, durante a semana das artes, uma edição de seu icônico cavalete de cristal – utilizado para expor as obras de seu acervo. Em parceria do Instituto Bardi/Casa de Vidro, as peças foram redesenhadas pelo escritório Metro Arquitetos Associados, conforme o projeto original da arquiteta Lina Bo Bardi.

A edição é limitada e terá sua renda revertida integralmente em projetos do Museu.