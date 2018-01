Masp e Pinacoteca poderão juntos captar mais de R$ 30 milhões via Lei Rouanet

O Masp teve autorização do MinC para captar cerca de R$ 21 milhões para seu plano de atividades anuais de 2018. Na programação, exposições internacionais e nacionais.

A Pinacoteca e o Memorial de Resistência também já pensam no financiamento do ano que vem. Vão poder buscar cerca de R$ 16 milhões via Lei Rouanet. Uma reforma na estrutura metálica da claraboia da Pinacoteca Luz e um novo sistema de climatização das salas estão nos planos.

