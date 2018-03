Roberto Medeiros, da Redecard, apresenta hoje o novo ícone da empresa, que estava guardado a sete chaves. O cãozinho, criado pela África, é a estrela do almoço-lançamento com o qual Medeiros reúne, no Parigi, Nizan Guanaes, Faustão, Luiza Trajano e David Neeleman.

A mudança chega com forte campanha publicitária.