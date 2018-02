… mas com crachá

Nessa solução, Giannetti da Fonseca “descobriu a América para os americanos”, usando um “ovo de Colombo”: uma mistura batizada de E-85. Como o nome sugere, trata-se de um produto com 85% de etanol de cana e 15% de gasolina. Diferente do E-10, onde os americanos usam alcool de milho.



Assim, o Brasil não compete com o produto americano. O etanol brasileiro entra nos EUA somente em quantidade suficiente para abastecer à frota E-85. Marcado e carimbado.



Como? Tingido com um corante, que pode ser verde ou amarelo, sugere o empresário Maurílio Biagi Filho.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.