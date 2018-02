Mais de 1.300 documentos de Lothar Charoux passam a integrar o acervo do Instituto de Arte Contemporânea, que já abriga os arquivos pessoais de Sérgio Camargo, Willys de Castro e Sérvulo Esmeraldo.

No material do pintor que o instituto ficou encarregado de organizar e preservar estão desenhos, estudos, cartões de Natal, pinturas com spray, projetos, esboços, fotografias, medalhas, livros e textos.