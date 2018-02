Sergio Simon, presidente do futuro Museu Judaico de São Paulo, assina amanhã contrato de apoio com o cônsul-geral da Alemanha, Friedrich Däuble. O país irá contribuir com R$ 900 mil para viabilizar o museu – que será erguido no local da antiga sinagoga Beth-El, na Av. Nove de Julho.

O prédio tem inauguração prevista para o fim de 2015.