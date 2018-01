A pré-candidata do PMDB à Prefeitura de SP caiu no samba, no domingo (10) – mas nem tanto! Marta Suplicy acompanhou o ensaio da Vai-vai no camarote do presidente da escola, Darly Silva, o Neguitão, na Bela Vista.

O tema da agremiação este ano será “Je Suis Vai-Vai, bem-vindos a França” e desfilará no segundo dia de Carnaval, no Anhembi.

Pergunta que fica: quando é que os demais pré-candidatos à Prefeitura também vão se dispor a sambar?