Marta reage com bom humor ao ser chamada de golpista por Supla

A candidata à prefeita de São Paulo pelo PMDB, Marta, reagiu com bom humor ao ser chamada de golpista pelo… seu filho. Para lançar seu novo disco, Supla recorreu à política. Em vídeo publicado em seu Instagram, que está bombando nas redes sociais, o cantor recita: “Minha mãe é golpista, meu pai é petista e eu sou anarquista”.

Filho de Marta com Eduardo Suplicy, Supla lançou ontem Anarquia Lifestyle e usou o verso, que não está na música, para divulgação do trabalho novo. Indagada pela coluna, a candidata disse: “Ele faz música, brinca com as palavras e exerce a liberdade que sempre permiti aos meus filhos. Amor de mãe leva na esportiva”, afirmou Marta.