Quem dizia que Marta Suplicy ficou politicamente enfraquecida com a derrota eleitoral enganou-se. Ela acaba de emplacar o fiel escudeiro Mário Moysés, seu ex-assessor de imprensa de campanha, como secretário-executivo do Ministério do Turismo.



Ou seja, o segundo na hierarquia da pasta.

