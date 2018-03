A queda do consumo já afeta a procura por executivos. Estudo da DBM, consultoria especializada em gestão do capital humano, revela que as vagas para o setor de consumo caíram 6% no terceiro trimestre de 2008, em comparação com o mesmo período de 2007.

