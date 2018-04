Marolão ou ‘inha’?

Em Atlanta, de onde acaba de chegar, Marcus Pratini de Moraes conversou com técnicos do Center for Control and Prevention sobre a gripe mexicana.

A avaliação do renomado instituto é que há excesso de alarmismo. “Consideram que não há risco de pandemia”, conta o ex-ministro.

