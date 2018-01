O parque de esculturas do Espaço Mário Cravo, em Salvador, está em estado para lá de precário. A revitalização do Parque de Pituaçu, orçada em R$ 14 milhões, há três anos, espera aval do governo do Estado. É a principal área de mata atlântica e nele se localiza a maior lagoa urbana do País.

Cravo, de 94 anos, doou 800 peças. E tem reclamado da falta de interesse e da dificuldade para ter acesso… ao governador Rui Costa.