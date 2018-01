O ex-ministro do STF Sepúlveda Pertence entrega hoje no Tribunal Superior Eleitoral as 53 mil assinaturas certificadas que faltavam para que Marina Silva consiga tirar sua Rede Sustentabilidade do papel.

Elas serão somadas às 442 mil assinaturas já homologadas pela Justiça Eleitoral em 2013, quando a sigla teve seu registro negado.

Atualizado às 18h27: Sepúlveda não pode ir ao TSE hoje. A entrega das assinaturas deve acontecer amanhã.