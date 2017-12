Marina de La Riva inspira coleção

A relação da cantora Marina de La Riva com as criadoras da marca Pade D – Dedé Ramenzoni e Nanda Cunha– começou por acaso. Sua música serviu de inspiração para que Dedé desenhasse a coleção de verão da marca.

“Nunca tinha usado a cor vermelha, mas ouvindo a música da Marina e as raízes cubanas foi impossível não deixar as cores mais quentes”, revela. “Depois disso ela veio do ateliê, posou para a marca, fez vídeos e temos peças que levam seu nome. Viramos amigas”, conta.

E é pensando em fortalecer os laços de intersecção entre arte, música e moda que a dupla inaugura, ano que vem, a Casa Pade D, no Jardim Paulistano. “Será um espaço para recebermos nossos amigos e trocarmos experiências”.