Mariana Ximenes ( na foto ao lado do diretor Marcus Ligocki Jr) é produtora associada do filme Uma Loucura de Mulher. O longa — com pegada feminista — derruba o mito de que a mulher tem que depende de homem para ser feliz.

No filme, que estreia dia 2 de junho, seu marido está deslumbrado com a possibilidade de ser governador. Ela está disposta a apoiá-lo, mas ele comete um vacilo que a faz fugir para o Rio de Janeiro e descobrir a alegria de estar solteira.