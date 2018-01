Mariana Rios: ‘Vou lançar um CD e fazer shows pelo Brasil’

Mariana Rios – que atualmente disputa vaga com Fabiana Karla e outros famosos no programa Popstar, da Globo – contou à coluna porque resolveu participar deste desafio: ‘Meu maior sonho sempre foi ser cantora, canto desde os meus sete anos”. E adiantou que já tem planos para lançar um CD e fazer shows pelo Brasil. No clique, a atriz/cantora e o stylist Yan Acioli durante ensaio para a Mr. Cat, em um estúdio na Vila Leopoldina.

Por quê resolveu participar do programa Popstar?

Sempre quis participar de um programa como esse, meu sonho sempre foi ser cantora. Já tive a oportunidade de fazer novelas e ser conhecida como atriz, mas quero mesmo é ser conhecida como cantora. Posso dizer que estou muito realizada com este momento da minha carreira, em subir no palco e cantar com a banda do programa. Espero chegar até a final.

O que entra e o que não entra no seu repertório musical?

Olha, canto desde os meus sete anos de idade. Já cantei em muitas festas e bares e sempre escuto o que a plateia quer ouvir na hora, não tenho um estilo definido, transito por vários ritmos. Me identifico bastante com MPB, Indie e Pop Rock refinado.

O que prefere: cantar ou atuar?

A música faz parte da minha vida desde sempre, como já disse, comecei a cantar muito cedo, ia para a escola de manhã e a tarde ficava no estúdio gravando jingles para comerciais, aos dez anos montei minha primeira banda. Mas o engraçado é que as pessoas não sabiam desse meu lado cantora até eu entrar no programa. Fiquei conhecida no Brasil como atriz e também gosto muito de atuar, quero ser uma artista completa, ora atuando, ora apresentando, ora cantando, que no fundo é o que mais gosto.

Tem planos de lançar um CD?

Sim, com certeza tenho um projeto como cantora que engloba lançar um álbum e sair fazendo shows pelo Brasil. E isso vai acontecer já já. /SOFIA PATSCH