Consta, entre meios musicais, que o cancelamento do show de Mariah Carey esta semana teve motivo mais realista do que o tratamento indevido dado aos fãs pelos contratantes. Simplesmente não houve demanda em várias cidades. O evento do Allianz Park, em SP, por exemplo, vendeu só 7 mil ingressos.

