Maria Sharapova publica carta para seus fãs

Maria Sharapova publicou uma carta, em seu site, dedicada aos fãs.

A tenista afirma que sentiu uma grande força de “amor e compaixão” ao abrir sua caixa de e-mails, um dia depois de anunciar que foi pega no exame antidoping.

Sharapova agradeceu o apoio e as hashtags #IStandWithMaria and #LetMariaPlay criadas pelos fãs. “Passei a tarde lendo as mensagens, perto do meu cachorro — que não entendeu porque era mais importante eu estar ali do que passeando com ele, como sempre”.

A russa finalizou a carta dizendo que espera ter a chance de jogar novamente. “Suas mensagens me encorajam. Muito obrigada”