Marcelo Tas faz parceria com inventor do carro sem motorista

Marcelo Tas vem aí com um projeto ousado para o Youtube. Fruto de uma parceria com Sebastian Turn – o inventor do carro sem motorista da Google, fundador chairman da Udacity, no Vale do Silício. Trata-se da primeira parceria do cientista alemão, professor em Stanford, por aqui.

New atriz

Aos 60 anos e 40 de carreira, Fafá de Belém está se reinventando. Além de atuar na próxima novela de Glória Perez na Globo, a cantora participa pela primeira vez de um espetáculo de teatro musical. Será em O Homem de la Mancha, dirigido por Miguel Falabella;. Estreia dia 9, no Teatro Alfa.